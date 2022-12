Prijzen Do Good Loterij uitgereikt: ruim 1400 Westlandse vrijwilligers halen lot op

Alle inwoners van Westland die zich dit jaar over het lot van een ander hebben ontfermd, kwamen in aanmerking voor deelname. De actie van Westland voor Elkaar was een groot succes: ruim 1400 Westlandse vrijwilligers haalden hun lot op.

"Het is nu meer dan ooit belangrijk dat we omzien naar elkaar", zei Claudin Knoefmann van Westland voor Elkaar daar eerder deze maand over. "Steeds meer mensen zijn eenzaam, hebben een gebrek aan een netwerk of worden door armoede getroffen. Speciaal voor al die Westlanders die dag in, dag uit belangeloos het beste van zichzelf geven en zo de ander even laten stralen, hebben we de grootste blijmaak- actie van Westland op poten gezet."