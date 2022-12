Zeven gebiedsverboden voor jaarwisseling in ’s-Gravenzande, vanwege overlast vorig jaar

Burgemeester Arends heeft zeven personen een gebiedsverbod opgelegd, omdat zij tijdens de vorige jaarwisseling vuurwerkoverlast en vernielingen hebben veroorzaakt in en rond het Zandeveltpark in 's-Gravenzande. Zij mogen het park en de omgeving niet in tussen 31 december 15.00 uur en 2 januari 8.00 uur. Doen ze dat wel, dan riskeren ze een gevangenisstraf of boete.

In het Zandeveltpark hebben zich tijdens de vorige jaarwisseling ernstige ongeregeldheden voorgedaan, met veel schade en overlast tot gevolg. Omdat de kans groot wordt geacht dat de betrokkenen tijdens de komende jaarwisseling opnieuw de fout in gaan, treft de burgemeester maatregelen tegen hen.

Naast de gebiedsverboden zijn tien lasten onder dwangsom opgelegd voor het in bezit hebben en afsteken van illegaal vuurwerk op verschillende plekken in Westland.

De politie kwam de meeste overtreders op het spoor dankzij meldingen. "De opslag van grote hoeveelheden professioneel vuurwerk in een woonomgeving is zeer gevaarlijk", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Daarom wordt dit zowel bestuurlijk als strafrechtelijk keihard aangepakt. Een last onder dwangsom is bedoeld om herhaling van de overtreding te voorkomen."

Daarnaast kregen zeven Westlanders van de burgemeester een waarschuwingsbrief in verband met betrokkenheid bij vuurwerkoverlast. Zo'n brief leidt tot een aantekening bij justitie. Als ze opnieuw worden betrapt treedt de burgemeester handhavend op.

Herinneringsbrief

Verder heeft de burgemeester dertien personen een herinneringsbrief gestuurd. De brieven zijn gericht aan personen die bij de laatste jaarwisseling een gebiedsverbod of een dwangsom opgelegd hebben gekregen vanwege het bezit of de verkoop van illegaal vuurwerk of vernielingen in de openbare ruimte. In deze brieven herinnert de burgemeester de ontvangers eraan dat de vorig jaar opgelegde dwangsommen nog steeds gelden en hij niet zal schromen handhavend op te treden.

Het opleggen van bestuurlijke maatregelen vormt een belangrijk onderdeel van de voorbereiding van de politie, het openbaar ministerie en de gemeente op de jaarwisseling, laat de gemeente Westland weten. Het doel daarvan is de negatieve kanten van de jaarwisseling zo veel mogelijk in te perken, zodat er echt sprake is van een feest.