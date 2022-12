Lierse Kerstmeeting wordt inspirerende kerstwandeling op Tweede Kerstdag

Ook dit jaar zal op Tweede Kerstdag in De Lier een kerstmeeting plaatsvinden. Kwamen in voorgaande jaren honderden Lierenaars bij elkaar in een bedrijfshal, dit jaar zullen de deelnemers een inspirerende wandeling maken door het Bukkersgat, waarbij en passant ook de inwendige mens nog aan bod komt.

"We kunnen geen gebruik meer maken van de bedrijfshal van HZ Logistics en een andere ruimte is ook niet voorhanden", legt Jacqueline van Geest namens het organiserend comité uit. "Daarom gaan we verder op de weg die we vorig jaar, noodgedwongen vanwege corona, zijn ingeslagen."

Dat betekent dat de deelnemers voor de start, om 09.45 uur, samenkomen in de Domkerk. "Daar worden de mensen ontvangen met muziek van Peter Pronk", vertelt Van Geest. "Eveline Bruine zal een verhaal vertellen rondom het thema 'mijn cadeau'. Daarbij staan we stil bij de vraag welk cadeau we Jezus kunnen geven als we bij hem op bezoek gaan."

Na een kwartier wandelen de deelnemers naar de Heulstraat, waar een stalletje is nagebouwd. Op de strobalen kan koffie, thee of chocolademelk worden gedronken met een chocolaatje met blauwe muisjes. Op de aanwezige flipovers kunnen mensen hun ideeën kwijt. "Vervolgens gaan we met een omweg naar de katholieke kerk", vervolgt Van Geest. "Daar wordt de muziek verzorgd door Excelsior en uiteraard is er koffie met kerststol. Gertjan Pelikaan geeft een samenvatting van de ideeën die de deelnemers op de flipover hebben achtergelaten."

De organisatie houdt rekening met ongeveer tweehonderd deelnemers. "Natuurlijk is dat getal niet heilig en kunnen meer mensen deelnemen. Het betekent misschien wel dat we de plakken kerststol in tweeën moeten snijden, maar dat zal de pret niet drukken."