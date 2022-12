Stichting De Leuningjes stopt met beheer en gebruik van De Veiling in Poeldijk

Het besluit om de jarenlange samenwerking tussen de gemeente als eigenaar en stichting sociaal cultureel centrum De Leuningjes als huurder van het pand te beëindigen, is in gezamenlijk overleg genomen, aldus de gemeente. "Dankzij de stichting is De Veiling een begrip geworden in Poeldijk en de regio daaromheen", zegt wethouder Barend Rombout (Westland Verstandig, cultuur). "Daar heb ik, en velen met mij, veel waardering voor. Ik dank de bestuursleden van de stichting voor hun jarenlange inzet."