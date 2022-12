‘Gemeente moet nieuwe Naaldhorst bouwen’

Het gaat om appartementen waar inwoners zelfstandig kunnen blijven wonen met zorg dichtbij. In een dergelijk complex maken bewoners gezamenlijk gebruik van ruimten om met elkaar op een gezellige wijze te verblijven. Op een aantal plekken in Westland zijn dergelijke wooncomplexen reeds aanwezig. In de grote kern Naaldwijk valt het aanbod tot dusver echter tegen, meent Westland Verstandig.



Zorginstelling Pieter van Foreest tekende reeds in 2019 een intentieverklaring voor de herontwikkeling van het Naaldhorstterrein en twee aansluitende percelen. Het verouderde ouderencomplex staat grotendeels leeg sinds 2015. De zorginstelling heeft de nieuwbouwplannen echter uitgesteld tot 2027. Reden genoeg om de regie over te nemen, aldus Westland Verstandig.