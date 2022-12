Aardwarmte Polanen officieel van start: ruim veertig tuinders van het gas af

De verwachting is dat ruim veertig glastuinbouwbedrijven in Westland van het aardgas af kunnen en worden aangesloten op duurzame warmte. De aandeelhouders gingen onlangs akkoord met het verstrekken van eigen vermogen voor de aardwarmtebron door HVC en de aanleg van het warmtenet door Warmte Netwerk Westland, een samenwerking tussen Capturam en HVC.

Eerder zijn subsidies beschikbaar gekomen voor de aardwarmtebron via stimulering duurzame energie en voor het warmtenet via Kansen voor West. Aardwarmte Polanen is een samenwerking tussen HVC en Warmtecoöperatie Polanen, dat uit ruim vijftig glastuinbouwbedrijven bestaat. Zij hebben samen zo'n 200 hectare glastuinbouw in gebruik voor de teelt van groente, planten en bloemen.

De boortoren die nu in Maasdijk wordt gebruikt voor het boren naar aardwarmte gaat naar verwachting in april naar Monster en wordt daar vervolgens weer opgebouwd. Dan kan het boren voor Aardwarmte Polanen van start gaan.

Bij geothermie wordt warm water uit diepere grondlagen opgepompt en via een warmtewisselaar overgedragen aan een warmtenet. Hoe dieper er geboord wordt, hoe warmer het water. Per kilometer wordt water 30 graden warmer. Het afgekoelde water wordt weer terug de bodem in gepompt. De warmte is hernieuwbaar. Na gebruik wordt deze ondergrondse bron van nature opnieuw aangevuld. De urgentie van dit soort projecten is groot. Het boren van de putten op 2,3 kilometer start na april volgend jaar.