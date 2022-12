De man reed rond 23.30 uur op de N211 in de richting van Den Haag toen hij de macht over het stuur verloor. Hij belandde op de tegengestelde rijbaan richting Den Hoorn en schoot vervolgens door, het water in.



Verschillende hulpdiensten snelden zich naar het water waar de man inmiddels aan de overkant uit de auto was gekomen. De brandweer moest een hoogwerker gebruiken om de bestuurder aan land te krijgen.



Vervolgens is de man nagekeken in een ambulance, maar hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis. Wel moest hij naar het politiebureau voor rijden onder invloed.



Vanwege het ongeval was een rijbaan van de N211 tijdelijk afgesloten.