Fietser gewond bij ongeval Schipluiden

Op de Ommedijk in Schipluiden is dinsdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een ongeval. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Omstanders hebben het slachtoffer geholpen. Vermoedelijk is de fietser gevallen. De toestand van het slachtoffer is op dit moment nog onbekend. Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen