Koningin Julianaweg weer open, werkzaamheden afgerond

De Koningin Julianaweg in 's-Gravenzande was hard toe aan groot onderhoud en ging daarom zeven maanden lang volledig op de schop. Er is nieuwe bestrating aangebracht op de voetpaden en in de parkeervakken en daarnaast is er een gedeelte van de riolering vervangen. En het fietspad en de rijbaan hebben nieuw asfalt gekregen, wat ervoor moet zorgen dat het geluid een heel stuk minder is.