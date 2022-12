BMW rijdt tuin in van nietsvermoedende bewoners die liggen te slapen

Op de Dorpskade in Wateringen, ter hoogte van zwembad de Waterman, is in de nacht van vrijdag op zaterdag, een auto in een tuin van een woning terecht gekomen. De automobilist raakte vermoedelijk de macht over het stuur kwijt.

Even na één uur werden de bewoners van de Dorpskade opgeschrikt door een hoop lawaai. Toen zij uit hun raam keken zagen zij een BMW in de voortuin staan en belden 112. De politie, een ambulance en de brandweer kwamen met spoed ter plaatse. Bij de aanrijding raakte één persoon gewond, de bijrijdster. De vrouw is onderzocht in de ambulance en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de bestuurder van de auto aangehouden omdat hij te diep in het glaasje had gekeken. De auto is weggesleept door een berger. Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

