De fietsster viel vermoedelijk door de gladheid. Meerdere politie eenheden, een ambulance en het Mobiel Medisch Team (MMT) uit Rotterdam rukten uit om het slachtoffer bij te staan.



"De ambulancebroeders hebben de jongedame gestabiliseerd, deze is hierna op de brancard gelegd en nog verder behandeld in de ambulance", meldt calamiteitensite District8. Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis gebracht.