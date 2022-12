Enorm glad op Oranjedijk, meerdere wagens in de problemen

Op de Oranjedijk in ‘s-Gravenzande zijn vrijdagochtend meerdere voertuigen van de weg geraakt of anderszins in de problemen gekomen door het gladde wegdek, meldt calamiteitensite Regio15.

Het wegdek waar het om gaat is een stuk buitengebied, waar normaliter niet wordt gestrooid. De weg is zo glad geworden dat een vrachtwagen de heuvel niet op kon rijden en teruggleed.



Ook raakte een zware zandwagen en een busje van de weg. De zandwagen kantelde om en kwam naast de weg te liggen. Een berger is uitgerukt om de wagen los te trekken. Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

