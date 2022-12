Rond 4.00 uur ging het mis. De bestuurder verloor de macht over het stuur in een flauwe bocht en schoot met zijn wagen het water in. Hulpdiensten snelden naar de straat om de man bij te staan. De bestuurder kon zelfstandig zijn auto uitklimmen en raakte bij het ongeval niet gewond.



Een berger heeft de wagen uit het water getakeld.