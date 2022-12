Man (33) overleden bij ernstig ongeluk op Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk

De auto reed rond 6.30 uur over de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk, in de richting van de rotonde bij Westerlee. "Bij het verkeerslicht is de bestuurder, vermoedelijk door de gladheid, de macht over het stuur verloren en tegen een mast van de verkeerslichten gebotst", meldt calamiteitensite Regio15.



Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team, rukten uit om de inzittenden bij te staan. Voor één van de inzittenden, een 33-jarige man uit Naaldwijk, mocht alle hulp helaas niet meer baten. Hij is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Of dit om de bestuurder gaat, is vooralsnog onduidelijk.



De politie heeft een deel van de weg afgezet en verkeer wordt omgeleid. De wagen wordt afgeschermd met een politietent.



Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. De forensische opsporing (FO) van de afdeling verkeer onderzoekt de zaak.