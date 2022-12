Centrum van ‘s-Gravenzande is twee dagen lang één grote kerstmarkt

Het centrum van 's-Gravenzande is zaterdag en zondag één grote kerstmarkt. Er staan dan meer dan zeventig kramen op het Marktplein, in de Langestraat en in de Van de Kasteelestraat, met kerstartikelen van lokale winkeliers en standhouders van buiten 's-Gravenzande, hobbyisten met zelfgemaakte spullen en goede doelen.

Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten, zoals knuffelen met de kerstfurry's. Deze grote knuffeldieren lopen vrij rond op de kerstmarkt. Dweilorkest GLAZ verzorgt de muziek en ook de Kerstman komt langs in zijn arrenslee. Op zaterdag zijn ook de Uniekerk en de Noorderkerk geopend. In de kerken wordt een programma aangeboden, is er muziek en kan er een persoonlijke wens in de kerstboom worden gehangen. Op zondag is het koopzondag en een groot aantal winkeliers opent dan ook de deuren.