CDA wil wensen van Westlanders weten: Schrijf ze op een kerstbal en hang ze in de boom

CDA Westland zegt daarna aan de slag te gaan met de wensen die inwoners voor Westland hebben. De leden van de oppositiepartij komen daarom graag met Westlanders in gesprek. De CDA-kerstboom is dinsdag te vinden in De Lier (11.00-12.00 uur) en Monster (15.00-16.00 uur). Woensdag in Wateringen (12.00-15.00 uur) en Naaldwijk (15.30-16.30) en vrijdag in Poeldijk (14.00-15.00 uur) en 's-Gravenzande (15.30-16.30 uur).

Wie niet in de gelegenheid is om naar deze locaties te komen, kan ook een e-mail sturen naar fractie@cdawestland.nl of zijn of haar wensen kenbaar maken via de diverse kanalen op Facebook, Instagram en Twitter. CDA Westland hield deze actie vorig jaar ook en toen vonden naar eigen zeggen veel waardevolle wensen voor Westland een plekje in de CDA-boom.