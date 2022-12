Kerstfestijn in Kwintsheul: dorpsfeest voor alle Heulenaars

In en om de Kastanjehof, de Andreaskerk en het Kwintrum zullen verschillende ensembles van het harmonieorkest voor een muzikaal kerstprogramma zorgen, afgewisseld door de blokfluitleerlingen en de slagwerkgroep van de vereniging. Het programma wordt compleet gemaakt door onder meer een gedichtenvoordracht en optredens van kinderkoor de Andreasbengels, de muzikanten van Phoenix Unlimited en trombone-ensemble Greenport Bones.

Voor de jongste kinderen is er een speurtocht uitgezet en de al wat oudere jeugd kan prijzen winnen door mee te doen aan een Instagram-wedstrijd. Ook bestaat de kans dat de Kerstman een kijkje komt nemen. Wie het zaterdag koud krijgt kan zich opwarmen bij een knetterend vuurtje en marshmallows roosteren. Daarnaast is er warme chocolademelk en glühwein in de Kastanjehof.