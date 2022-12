Unieke wijk in Waelpolder met 48 woningen, een groen binnengebied en een dorpsplein

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) gaat in Waelpolder in 's-Gravenzande een unieke wijk ontwikkelen met 48 woningen, een groen binnengebied en een dorpsplein. De eerste woningen gaan naar verwachting komende zomer in verkoop, de bouw is in 2024.

Voor de realisatie van deze wijk schreef ONW een tender uit en daarin kwam het plan De Kreken als winnaar uit de bus. Het ontwerp van dit plan komt uit de koker van wUrck, dat zowel de stedenbouw, de architectuur als het landschap gaat verzorgen. In de komende maanden zullen Pure Development en Ter Steege verder invulling geven aan de ontwikkeling van De Kreken. Ter Steege Bouw Vastgoed bouwt de woningen. In De Kreken komen 48 koopwoningen in het hogere segment. De woningen delen, in aansluiting op de eigen kavel, een groen binnengebied en een 'dorpsplein' met elkaar. Het gemeenschappelijke binnengebied wordt gebruikt om water op te vangen en vast te houden en vormt een grote, natuurlijke en autovrije plek. Het dorpsplein krijgt een buurtfunctie waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Verkoop van de woningen in Waelpolder gaat via het woningtoewijzingssysteem van de gemeente Westland. Inschrijven kan hier: https://www.gemeentewestland.nl/wonen-bouwen-en-verbouwen/woning-kopen-of-huren/woningzoekende-inschrijven-nieuwbouw-koopwoning.html. Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

