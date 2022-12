Vietnamese premier bezoekt World Horti Center

"De banden en handel tussen onze twee landen op dit gebied is al jaren sterk met een Strategic Partnership Arrangement tot gevolg", zei de Westlandse burgemeester Bouke Arends, die de Vietnamese delegatie welkom heette in Westland. Vanuit het bedrijfsleven waren medewerkers van RijkZwaan, NedSpice, Koppert en The Fruit Republic aanwezig om te vertellen over hun bedrijf. Hierbij lag de focus op de samenwerking met Vietnam.

Puck van Holsteijn, directrice World Horti Center, leidde de delegatie rond door het gebouw. "Hierbij is gebleken dat het belangrijk is om onze kennis en innovaties te blijven delen en elkaar op die manier verder te helpen", aldus Van Holsteijn. "We zijn trots dat we ook deze delegatie weer nieuwe kennis hebben meegegeven over onze sector."