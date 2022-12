Schaatsbaan in De Lier is een van de eerste in Nederland: ‘Woensdag 1500 schaatsers verwacht’

De schaatsbaan van ijsclub Hard Gaat-Ie in De Lier is dinsdagochtend als een van de eerste schaatsbanen van Nederland geopend voor publiek. Enkele tientallen schaatsers waren er al snel bij om het ijs uit te proberen.

De vrijwilligers van Hard Gaat-ie konden maandagavond om 18.30 uur al beginnen met het sproeien van de baan. "We hebben zo'n dertien uur ijs kunnen maken", zei voorzitter Wim van den Berg van Hard Gaat-Ie dinsdagochtend op de baan. "We maken gemiddeld zo'n millimeter per uur, dus er ligt nu een ijsvloer van dertien millimeter. We zijn er heel erg blij mee."

Van den Berg verwacht dat het de komende dagen erg druk gaat worden op de ijsbaan op de hoek van de Veilingweg en de Burgemeester Cramerlaan in De Lier. "De eerste school belde maandagavond al of ze konden boeken. Daarna volgden er nog twee. Er staan morgenochtend zo'n 600 schoolkinderen op het ijs. Woensdagmiddag, als alle basisscholen vrij zijn, verwachten we 1500 schaatsers."

2300 leden

IJsclub Hard Gaat-Ie heeft in totaal 2300 leden die allemaal 5 euro per jaar aan lidmaatschap betalen. Onder die 2300 zijn veel gezinnen en omdat het hele gezin meteen lid is, betekent dat dat er zo'n 8000 potentiële schaatsers zijn.