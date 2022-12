Stuurloze toekomst dreigt voor KBO De Lier: voorzitter en secretaris stoppen ermee

De KBO staat nu voor een groot probleem, want vindt in deze tijd maar eens opvolgers. "Mensen zijn best bereid om wat te doen, maar het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid is voor bijna iedereen een brug te ver", weet Alsemgeest. "We proberen op alle mogelijke manieren aandacht te vragen voor ons probleem en we gaan zelfs in gesprek met bestuurscoach Carlieke van Staalduinen in de hoop dat zij voor ons een oplossing weet."