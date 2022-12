CDA maakt zich zorgen over voedselhulp

Klanten van de Voedselbank mogen daar maximaal drie jaar gebruik van maken, maar dat is niet voor iedereen genoeg. Dat stelt de fractie van CDA Westland, die het gemeentebestuur vraagt om hoeveel mensen dit precies gaat en of er voor die mensen extra ondersteuning kan zijn.

'De voedselbank is een prachtig initiatief en zeker in deze tijd van recessie en oplopende kosten voor levensonderhoud een meer dan waardevolle aanvulling voor vele gezinnen', schrijven raadslid Anja van der Eijk en steunraadslid Max de Bruin in vragen aan het college van B en W.

Het uitgangspunt van de voedselbank is dat er maximaal drie jaar gebruik van gemaakt mag worden en het CDA zegt signalen te ontvangen vanuit de achterban dat er in die drie jaar niet altijd voldoende oog is voor de situatie waar Westlandse gezinnen in verkeren. 'Niet iedereen is zelfredzaam of bij machte de eigen leefsituatie te verbeteren om naar een situatie te groeien waar ondersteuning van de voedselbank niet meer noodzakelijk is'.

Slogan

De landelijke voedselbank hanteert de slogan 'geen pakket zonder traject', waar bij iedereen die aanspraak maakt op hulp van de voedselbank gekeken wordt hoe zij na drie jaar zonder deze hulp kunnen. De CDA'ers willen nu weten of er ook voor elke aanvrager in Westland een traject wordt opgestart om te kijken of er verdere ondersteuning nodig is.