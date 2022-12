De dierenpolitie startte een onderzoek toen zij een opzettelijk achtergelaten hond in 's-Gravenzande aantroffen. De politie vond de eigenaar. Diegene moet binnenkort een verklaring afleggen over de verwaarlozing van het dier.



De Politie Westland deelt daarom een bericht waarin zij aangeven dat deze acties strafbaar zijn. Als je om wat voor reden dan ook niet voor een dier kan zorgen, breng het naar een asiel of een stichting.