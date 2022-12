Ook woningen in Monster kunnen aansluiten op aardwarmteproject Polanen

De gemeente Westland, Glastuinbouw Westland, provincie Zuid-Holland, HVC, Capturam, Aardwarmte Vogelaer en Aardwarmte Delfland zetten zich samen in voor een collectief warmtenetwerk, het Warmte Systeem Westland (WSW). Dit is een aaneenschakeling van lokale warmtenetten en warmteclusters in de gemeente Westland. Het warmtenetwerk is een ondergronds leidingnet dat duurzame warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen.