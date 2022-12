Westlanders kunnen subsidie aanvragen voor isolatie van hun huis en besparing van energie

"Dat is in deze tijd van energie- en inflatiecrisis goed voor onze inwoners die de energiekosten willen terugdringen", zegt fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig, die stelt dat de subsidie makkelijk kan worden aangevraagd via de website van de gemeente Westland.

Onder de subsidie vallen onder meer isolatiemateriaal voor de gevel, bodem, vloer of dak, maar ook de aankoop van zonnepanelen, het verwijderen van verhard oppervlak, het afkoppelen van hemelwaterafvoer en het aanbrengen van een groen dak. "Mensen moeten de subsidie wel snel aanvragen, want als het bedrag van twee keer een miljoen euro op is dan eindigt de mogelijkheid", zegt Duijsens. "Als dat zo is, dan zullen wij wel voorstellen om extra geld beschikbaar te stellen, maar daar zal de meerderheid van de gemeenteraad dan wel in mee moeten gaan."