Westlandse handhavers mogen vanaf nu handboeien gebruiken

Om de boeien te mogen dragen en gebruiken hebben de boa's een verplichte opleiding gevolgd. Zij kunnen de bevoegdheid tot het boeien van een verdachte bijvoorbeeld toepassen als die probeert te vluchten na aanhouding, geweld toepast tegen de boa's of dusdanig verward gedrag vertoont dat het voor zijn of haar eigen veiligheid beter is om geboeid te worden.