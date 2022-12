Gestolen auto in water gevonden in Honselersdijk

De autodief annex inbreker was met de auto op een doodlopend fietspad in Honselersdijk terechtgekomen, waar hij vervolgens op een boom klapte en in de sloot belandde.

Woensdagavond hadden hulpdiensten een melding gekregen van een auto te water in Honselersdijk. De hulpdiensten werden ingezet, maar in eerste instantie bleken ze naar de verkeerde plek te zijn gestuurd. De juiste locatie, aan de Broekpolderlaan, was daarna snel gevonden.

Daar werd een auto in het water aangetroffen. De bestuurder was niet aanwezig en daarom werd besloten om in het water te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Die werd uiteindelijk niet gevonden. Waardoor de auto precies in de sloot is gekomen, is niet duidelijk. Agenten hebben contact gezocht met de eigenaar van de auto en toen bleek dat de auto gestolen was bij een woninginbraak. De inbreker en autodief is nog niet aangehouden.