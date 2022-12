Staedion aan de slag in Westland: 150 nieuwe woningen in Wateringen

"Het is mooi dat we in de toekomst op meerdere plekken ons steentje kunnen bijdragen", zegt Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter bij Staedion, die onlangs samen met Westlandse gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van andere woningcorporaties een rondje langs Westlandse projecten maakte. De conclusie van deze tour was dat woningcorporaties en de gemeente Westland elkaar keihard nodig hebben om voldoende betaalbare woningen te bouwen, bestaande woningen te verduurzamen en te werken aan leefbare en veilige wijken.

Alhoewel er op landelijk, regionaal en lokaal niveau stevige afspraken zijn gemaakt, geven de woningcorporaties in Westland aan dat een goede samenwerking tussen corporaties en gemeente van cruciaal belang is. "We hebben elkaar de komende jaren hard nodig", zegt Wilfried Stribos, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Arcade. "Daarom is het goed dat we elkaar nu beter hebben leren kennen."