Brand tussen twee winkels in Naaldwijk

In de Emmastraat in Naaldwijk is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken in een steeg tussen twee winkels.

Vermoedelijk zijn in een steegje tussen een sportwinkel en een Poolse supermarkt kerstbomen in de brand gestoken. Omdat er ook containers stonden, woedde de brand hevig. Niemand raakte gewond.



Buurtbewoners deden een eerste poging om de brand te blussen, waarna de brandweer uitrukte. Het blussen duurde even, omdat er meermaals gecontroleerd moest worden of er verder geen branden waren.



Er is brandschade aan de gevels van de betrokken panden en waterschade bij de supermarkt door het blussen.

