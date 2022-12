VVD: 'Cameratoezicht tegen fietsendiefstal mag wél'

Geen fiets is meer veilig in Westland. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er maar liefst 389 fietsen gestolen. Dat waren in dezelfde periode van 2021 221 fietsen. Er is dus een toename van 76 procent. De Westlandse VVD stelt in meerdere vergaderingen aandacht gevraagd te hebben voor het aanpakken van fietsendiefstallen in Westland.