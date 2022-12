Auto komt voor deel in sloot terecht, bestuurder is onvindbaar

Een bestuurder is dinsdagmorgen met zijn auto in de sloot gereden aan het Meerpad in Den Hoorn. De automobilist is er na het ongeval echtervandoor gegaan, van hem of haar ontbreekt ieder spoor.

Een passant zag het voertuig half in het water liggen en belde 112 waarna de hulpdiensten zich naar de plek des onheils spoedden. Hoe de auto in het water terecht is gekomen, is onduidelijk. De sloot ligt langs een fietspad, in het gras zijn op een lang stuk bandensporen te zien. Brandweerlieden zijn in speciale pakken het water ingegaan, op zoek naar de bestuurder, maar troffen ook daar niemand aan. Een berger gaat de wagen afvoeren. De politie heeft de zaak in onderzoek.

