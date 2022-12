Rondtoer en schouw langs Westlandse begraafplaatsen

Die informatiebehoefte gaat volgens hem over onderhoud, tarieven, een andere opzet qua organisatie, de inzet van vrijwilligers, kosten, voorzieningen, ruimingen en dergelijke. Hoewel veel van deze onderwerpen enigszins taboe zijn wil hij met burgers op locaties gaan kijken, zodat ter plekke kan worden bekeken wat er nodig is en wat aangepast zou moeten worden.

"Kerkhofbezoek is vaak emotioneel beladen, maar het gaat hier ook om realistische zaken", zo benadrukt hij. De wandelexcursies hoeven volgens Duijsens dan ook zeker niet in grafstemming plaats te vinden. Hij sluit zelfs niet uit dat er Westlanders komen met verbeterideeën om de kerkhoven mooier en groener te maken, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in buurlanden als België en Duitsland.

De graventoer en -schouw begint op 14 januari in Wateringen (9.00 uur) en daarna volgen 's-Gravenzande (10.00 uur, Beukenhage), Monster (11.00 uur, Molenlande), Naaldwijk (12.00 uur), De Lier (13.00 uur) en Maasdijk (14.00 uur). De bevindingen worden later aangeboden aan de gemeente. Aanmelden kan per mail info@duijsens.net of via 06-53401068.