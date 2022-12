Brand in dak van woning in Kwintsheul

In een woning in de Pastoor Vinkesteynstraat in Kwintsheul is maandagmiddag een brand in het dak uitgebroken.

Voor de brand werden verschillende brandweereenheden opgeroepen. Toen zij aanwezig waren is de brand snel geblust.



Hoe de brand in het dak van de zolder heeft kunnen ontstaan, is onduidelijk. Bij het voorval raakte niemand gewond. Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

