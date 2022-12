Gemeenteraad wil meer kansen voor lokale ondernemers bij klussen van gemeente

Het lokale bedrijfsleven is tenslotte in veel opzichten heel belangrijk voor Westland, vervolgt Van den Berg. "Niet alleen zorgt het voor werkgelegenheid en daarmee inkomen voor veel van onze inwoners, maar ook worden veel sport- en andere verenigingen en evenementen door lokale bedrijven met sponsoring ondersteund en soms zelfs overeind gehouden."

Daarom kijkt de gemeenteraad nu naar de mogelijkheden om in het inkoopbeleid van de gemeente de lokale ondernemers meer en betere kansen te geven. "Daarbij moeten we natuurlijk goed rekening houden met regels en -richtlijnen. Maar toch: we kunnen meer doen en dat doen we dus ook."