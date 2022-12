Grote loterij met 5000 prijzen voor vrijwilligers

"Het is nu meer dan ooit belangrijk dat we omzien naar elkaar", zegt Claudin Knoefmann van Westland voor Elkaar. "Steeds meer mensen zijn eenzaam, hebben een gebrek aan een eigen netwerk of worden door armoede getroffen. Lichtpuntjes bieden troost op donkere dagen. Speciaal voor al die Westlanders die dag in, dag uit belangeloos het beste van zichzelf geven en zo de ander even laten stralen, presenteren we de grootste blijmaak- actie van Westland: de Do Good Loterij."