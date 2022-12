Fietsen massaal gejat in Westland, toename van maar liefst 76 procent

De gemeente Westland bevestigt deze toename. "Belangrijk is dat mensen een goed slot gebruiken en hun fietsaccessoires en computer verwijderen", laat een woordvoerder van de gemeente Westland weten. "Daar zetten de gemeente en politie communicatief op in. Omdat de diefstallen verspreid plaatsvinden, is een gerichte aanpak niet mogelijk."

Cameratoezicht is daarom ook geen optie, zo liet burgemeester Bouke Arends eerder al weten. In Naaldwijk bijvoorbeeld hebben de fietsendiefstallen volgens Arends plaats op een groot aantal locaties door het hele centrum van Naaldwijk en dan zouden er wel heel veel camera's geplaatst moeten worden. "We zouden er dan een kleine dertig moeten installeren en dat is alleen daarom al niet handig", zei hij. "De inzet van camera's is bovendien gebonden aan voorschriften en procedures en fietsendiefstal valt niet onder de openbare orde en veiligheid. Daarom kunnen daar geen camera's worden geplaatst."