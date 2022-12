Ruim 150 kinderen krijgen cadeautje tijdens Westlands Sinterklaasfeest

Het Westlandse Sinterklaasfeest is een samenwerking van de Voedselbank Westland, Kiwanis Westland en Lentiz | Dalton. Voor sommige ouders is er helaas onvoldoende geld beschikbaar om cadeautjes te kopen voor hun kinderen tijdens de feestdagen. Het Westlands Sinterklaasfeest helpt Sinterklaas daarom een handje, zodat ook deze kinderen verwend kunnen worden.

Verdeeld over twee shifts kwamen ruim 150 kinderen met hun ouders/verzorgers in Naaldwijk langs. Meer dan 40 leerlingen uit alle zes de leerjaren van de school, en een aantal pieten, zorgden ervoor dat het voor de kinderen een onvergetelijke middag werd. Zij hielpen bij het versieren van het schoolgebouw, het begeleiden van de gezinnen, de pietengym in de grote gymzaal en het maken van knutselwerkjes. Ook bakten de leerlingen zelf iets lekkers voor de meegekomen ouders.