Vijf aanhoudingen en tientallen boetes bij integrale verkeerscontrole op veilingterrein FloraHolland

Tijdens een grote verkeerscontrole op het terrein van bloemenveiling Royal FloraHolland in Honselersdijk zijn onlangs vijf personen aangehouden en tientallen weggebruikers op de bon geslingerd. In totaal werden 22 vrachtwagens en 55 lichte voertuigen gecontroleerd in het kader van de verkeersveiligheid.

Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. De grote verkeerscontrole op het veilingterrein was een samenwerking tussen de douane, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, bloemenveiling Royal FloraHolland en de politie. Team Verkeer van de politie controleerde 22 vrachtwagens. In totaal werden ruim tien boetes uitgeschreven, onder meer voor het voeren van te veel verlichtingen en het ontbreken van voldoende ladingzekering. Daarnaast kregen verschillende chauffeurs een waarschuwing. Naast vrachtwagens werden bij de integrale verkeerscontrole 55 personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen gecontroleerd. Hierbij werden ook meerdere processen verbaal voor verschillende feiten opgemaakt. Vijf personen werden aangehouden. Vier van hen voor rijden onder invloed en een persoon voor het tonen van een vals rijbewijs. Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Westland Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen