Arbeidsmigranten in erbarmelijke omstandigheden gevonden door inschrijvingen op één adres

De gemeente Westland sloot onlangs drie illegale slaapvertrekken waar arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden verbleven. Deze plekken kwamen aan het licht doordat er een groot aantal arbeidsmigranten op hetzelfde adres was ingeschreven. De gemeente is daar toen een kijkje gaan nemen.

De omstandigheden waren niet alleen erbarmelijk, het was er ook nog eens zeer brandonveilig, aldus de gemeente. De vertrekken zijn toen meteen gesloten en de gemeente heeft de betreffende bewoners onderdak geboden. Een gezin heeft daar gebruik van gemaakt.

Vanuit zorgen over de veiligheid en leefomstandigheden van de bewoners heeft het Westlandse gemeentebestuur na deze bevindingen de bouwwerken op percelen van de betrokken ondernemer in het glastuinbouwgebied gecontroleerd. Op 17 november was er een grote integrale controle, er zijn toen op 23 percelen bouwwerken bezocht. Daarbij zijn diverse zogenoemde strijdigheden geconstateerd, zoals met het bestemmingsplan, de Huisvestingverordening, het Bouwbesluit 2012 en de Wet basisregistratie personen.