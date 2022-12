Volgens getuigen stond een verwarde man er te schreeuwen. Hij zou vervolgens het water in zijn gelopen en ook een tas in de sloot hebben gegooid. Een van de getuigen heeft vervolgens 112 gebeld waarna de hulpdiensten zich snelden naar de Koningin Wilhelminastraat.

De sloot is uitgekamd, maar er is uiteindelijk geen persoon aangetroffen. Er is alleen een plastic zak met inhoud gevonden, door de politie meegenomen voor het doen van onderzoek.