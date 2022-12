Vrachtwagens mogen toch door Heenweg voor bouw nieuwe huizen

De bouwmaatschappij verkleint volgens de gemeente de kans op schade aan bestaande woningen door fysieke aanpassingen, zoals het verlagen van drempels en het tijdelijk verbreden van bepaalde bochten in de weg. Er is inmiddels al een gesprek geweest tussen de gemeente en een vertegenwoordiger van de bewoners. De bewoners krijgen binnenkort een brief van de gemeente over de bouw en de bouwroutes. Hier staat ook in wat de bouwer doet om schades te voorkomen en met wie bewoners contact op kunnen nemen als er toch schade is.