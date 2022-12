Nieuw Westlands Schaatsmuseum gaat open

De formele opening, met een feestelijk karakter, is alleen voor genodigden. Een dag later opent het museum voor het publiek. De eerste expositie, Van Wim tot Jutta, schenkt speciale aandacht aan de 's-Gravenzandse sporthelden Wim van der Voort en Jutta Leerdam, maar ook minder beroemde schaatsers uit 's-Gravenzande krijgen uitgebreid aandacht. Een keur aan foto's en attributen brengen het schaatsen op 's-Gravenzands ijs of de schaatsprestaties van 's-Gravenzanders, nationaal en internationaal, tot leven.