'Vrijwilligers krijgen veel te weinig voor oud papier'

Dat stelt de fractie van Westland Verstandig, die het gemeentebestuur nu om opheldering heeft gevraagd. "Inzamelbedrijf HVC of de gemeente ontvangt veel meer dan uitgekeerd wordt", zegt Peter Duijsens, de fractievoorzitter van Westland Verstandig. "Dat is niet redelijk en doet de vrijwilligers en organisaties, die hun stinkende best doen, flink tekort."