Man (81) beleeft ‘fantastisch’ ritje in politieauto nadat hij met pech langs weg komt te staan

Het basisteam van de Beresteinlaan in Den Haag kreeg woensdag een melding net buiten hun wijk. Er zou een wat oudere man stond langs de weg staan omdat zijn auto het zojuist had begeven en weigerde verder te rijden. Op de bewuste locatie bleek de 81-jarige man de gevarendriehoek te hebben neergezet en netjes achter de vangrail te zijn gaan staan.

Maar de agenten kregen het voertuig na wat gesleutel zelf weer aan de praat. Toch hebben ze de wagen voor de zekerheid even bij de garage gezet ter controle. 'Meneer was 81 en op zijn oude dag vond hij het fantastisch om even in een politieauto te zitten', besluit de politie haar bericht.