Waarom profiteert Westland niet van miljarden voor verbetering openbaar vervoer in Zuid-Holland?

De coalitiepartij stelt dat er in Westland veel te weinig bushaltes zijn, die bovendien te ver van woningen en woonwijken af liggen en niet altijd overdekt zijn. En in Monster rijden de bussen nog steeds om de dorpskern heen, aldus Westland Verstandig.

In schril contrast daarmee is een financiële injectie van 4,8 miljard euro in het openbaar vervoer in Zuid-Holland waarin Westland niet voorkomt, zo stelt Peter Duijsens, de fractievoorzitter van Westland Verstandig. Hij verbaast zich erover dat de gemeenteraad niets van dit soort injecties in het openbaar vervoer afweet.