Het ongeluk gebeurde rond 18.15 uur. Het is niet duidelijk waardoor de auto en de scooters met elkaar in botsing kwamen. Beide scooterbestuurders raakten gewond. Een van hen is met spoed vervoerd naar een ziekenhuis. De andere bestuurder is zonder spoed vervoerd. De auto en de scooters liepen flinke schade op bij het ongeluk. De politie doet verder onderzoek. De weg is afgesloten in de richting van de Lange Broekweg.