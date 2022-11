Grote zorgen over dakloze arbeidsmigranten in de winter: ‘Niemand mag hier op straat slapen’

"We wachten de winter in Westland met spanning af vanwege de hoge gasprijzen", zegt Benjamin Hofland, de fractievoorzitter van D66 Westland. "Maar er is nog weinig aandacht voor de gevolgen van deze crisis voor de arbeidsmigranten die dak- of thuisloos kunnen raken. In zo'n welvarend land als Nederland mag niemand op straat slapen en dus moeten we ons hierop voorbereiden."