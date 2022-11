Jong talent gaat het podium op tijdens Knallend Westland

De jonge muzikanten hebben geduld moeten hebben. Veel geduld. Zij werden namelijk al in december 2020 na online audities geselecteerd. Nu, meer dan twee jaar later, is het dan eindelijk zover.



Muzikaal caberetduo Spruijt en Opperman zal de presentatie van het nieuwjaarsconcert op zich nemen. 'Als jong talent een plekje op een podium veroveren is moeilijk zat, weten wij uit ervaring. Het is dan ook fantastisch als je die kans krijgt, zoals deze talenten. En als wij dan gevraagd worden om een bijdrage te leveren, zeggen wij uiteraard volmondig JA!', aldus de dames. Daar komt bij dat ze maar al te graag het podium betreden in hun 'thuishaven'.