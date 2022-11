Man gepakt met mortieren in schuur in Poeldijk

Dit zware, zogenoemde categorie F4-vuurwerk, kwam aan het licht tijdens een politiecontrole naar aanleiding van een bij de politie binnengekomen tip over de handel in vuurwerk. Categorie F4-vuurwerk is professioneel vuurwerk en dit mag in Nederland op grond van het Vuurwerkbesluit niet door particulieren worden vervoerd, opgeslagen en gebruikt. Het illegale vuurwerk lag bovendien opgeslagen in een schuur die niet voldeed aan de wettelijke veiligheidseisen.

De politie is volop bezig met het controleren van adressen waar tips over zijn binnengekomen of waar in voorgaande jaren illegaal vuurwerk is aangetroffen. De opslag van grote hoeveelheden professioneel vuurwerk in een woonomgeving is zeer gevaarlijk en daarom wordt dit zowel bestuurlijk als strafrechtelijk keihard aangepakt, zo laat de gemeente Westland weten. Strafrechtelijke vervolging kan leiden tot een flinke taakstraf en zelfs tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.