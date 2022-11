Ook Westland steunt campagne tegen vrouwengeweld: belofte ondertekend en gemeentehuis kleurt oranje

De campagne Orange the World, een internationale campagne om geweld tegen vrouwen te stoppen, gaat ook aan Westland niet voorbij. Tot en met 10 december wordt er wereldwijd aandacht besteed aan deze campagne. Vrijdag is het Internationale Dag Tegen Geweld tegen Vrouwen. Het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk zal verlicht zijn in de kleur oranje.

Zondag wordt de campagne in Westland afgetrapt door wethouder Anko Goudswaard (GemeenteBelang Westland). Hiervoor wordt een ‘pledge’ (belofte) ondertekend bij hockeyvereniging Westland in Naaldwijk. Dat doen de wethouder, voorzitter Maarten van der Starre van HVW en de aanvoerders van heren en dames 1. Hiermee willen de initiatiefnemers bewustwording creëren en hopen ze dat heel Westland achter deze campagne gaat staan. ,,Een moment waarop we stil staan dat er ook in Westland geweld tegen vrouwen en meisjes voorkomt”, aldus een woordvoerster van de gemeente. De aftrap van de campagne is zondag om 14.00 uur bij hockeyvereniging Westland op sportpark De Hoge Bomen in Naaldwijk. Voorzitter Van der Starre van HVW en wethouder Goudswaard houden een toespraak, waarna de pledge, een publieke verklaring, wordt getekend. Westland Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zoetermeer Blijf met meldingen op de hoogte

